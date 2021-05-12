Австрийская компания HEAD International Holding GmbH собирается построить на территории Украины предприятие по производству горнолыжного снаряжения, которое станет крупнейшим в Европе.

Завод будет находится в городе Винница. Строительство завода планируется завершить в конце 2022 года, а ввод предприятия в эксплуатацию, согласно плану, состоится во втором квартале 2023 года.

Отмечается, что на заводе будут производить 500 тысяч единиц лыж, 650 тысяч пар ботинков и более миллиона лыжных креплений в год. Известно, что компания HEAD для реализации проекта инвестирует около 90 миллионов долларов.

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