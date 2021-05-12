Загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації можливе будь-якої миті. Про це, під час виступу на форумі "Україна-30" заявив міністр оборони України Андрій Таран. За його словами, воєнна політика Кремля на пострадянському просторі загрожує не лише країнам Чорноморського й Балтійського регіонів, а й може спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі. А за словами головнокомандувача Руслана Хомчака, Росія не поспішає послаблювати ескалацію на українських кордонах.

Командувачі всіх родів військ України зібралися на форумі "Україна 30". Таку кількість генералів у одному місці - рідко побачиш. День другий. Розмови тут лише про армію. Міністр оборони презентував стратегію воєнної безпеки на 20 років уперед. Головний посил: не лише оборонятися, а й розвивати сили оборони - комплексно і повномасштабно.

Андрій Таран, міністр оборони України:

Всеохоплююча оборона дозволить нам забезпечити постійну готовність державних структур сил оборони. Якщо раніше ми казали просто про ЗСУ, то зараз ми наголошуємо - це мають бути сили безпеки і оборони України.

Майже стовідсоткове укомплектування війська до кінця року та оновлення військової техніки. Плани амбітні. У нинішніх реаліях російської агресії Україна має посилити власну систему протиповітряної оборони,- переконане військове керівництво.

Руслан Хомчак, головнокомандувач ЗСУ:

Нарощування ракетного озброєння, переозброєння на нові ракетно-артилерійське озброєння, забезпечення сучасними протиповітряними та протиракетними засобами.

Українська армія має бути у всеозброєнні - на це вказують дані розвідки. 100 тисяч - саме стільки військовиків Федерації присутні нині на українсько-російському кордоні. І тільки 4 тисячі їх - з моменту, заявленого російським керівництвом відведення, дійсно повернулися на свої бази.

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ:

Рівень загрози фактично не зменшився, тому ми постійно це відстежуємо.

Українська армія готова до будь-яких сценаріїв, - запевняють у ЗСУ.

Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних Сил України:

Готові на 100%. А ось далі, коли розпочинається бій чи агресія, - ти не можеш спрогнозувати сьогодні, сидячи за цим столом, як воно йтиме, це покаже лише бій.

Напруження на півдні загострилося після того, як Росія обмежила рух суден саме поблизу Криму, порушивши тим міжнародне право. І кілька провокацій з боку флоту Федерації вже зафіксували в акваторії Чорного моря. У разі відкритої агресії - українські моряки діятимуть миттєво.

Руслан Хомчак, головнокомандувач ЗСУ:

Вони мають право реагувати в повному об'ємі, того що у них прописано - аж до застосування зброї. Єдине, що ми робимо - ми не провокуємо, але ми готові застосувати силу.

Відновити боєздатність ВМС України військове керівництво ставить за пріоритет. І досягти цього сподіваються за 3 роки.

Олексій Неїжпапа, командувач військово-морських сил Збройних сил України:

Формування берегових ракетних артилерійських військ ВМС, які вже цього року почали формуватися, на озброєнні ВМС поставлений ракетний комплекс "Нептун".

Говорили на форумі і про досягнення. Відмінники у виконанні вимог для вступу в НАТО - саме українські військові.

Руслан Хомчак, головнокомандувач ЗСУ: