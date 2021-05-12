Британська королева анонсувала ухвалення законів про "іноземних агентів", - про це йшлося у її програмній промові у Вестмінстерському палаці. Заходи спрямовані для запобігання шкоди з-за кордону, передусім з Китаю та Росії.

Перший закон передбачає створення схеми реєстрації агентів іноземного впливу. Другий документ - про безпеку телекомунікацій - захищатиме інформаційну інфраструктуру від хакерських атак і крадіжки даних.