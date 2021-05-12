Єлизавета Друга анонсувала ухвалення законів про "іноземних агентів" [ Редактировать ]
Британська королева анонсувала ухвалення законів про "іноземних агентів", - про це йшлося у її програмній промові у Вестмінстерському палаці. Заходи спрямовані для запобігання шкоди з-за кордону, передусім з Китаю та Росії.
Перший закон передбачає створення схеми реєстрації агентів іноземного впливу. Другий документ - про безпеку телекомунікацій - захищатиме інформаційну інфраструктуру від хакерських атак і крадіжки даних.
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