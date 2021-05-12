Понад пів сотні мільярдів гривень до бюджету через нові податки - в Уряді презентували проєкт змін до Податкового кодексу. Кажуть, хочуть змусити "великий бізнес", який раніше ховався від таких зборів, платити в бюджет.

Та чи справді нові норми торкнуться лише "податкових ухильників" і чому експерти вже називають рішення уряду - не ефективним?

Тетяна має власну швейну майстерню, але через карантинні обмеження та локдауни....

Тетяна, підприємиця:

Я на грани закрытия, сама на грани закрытия! Даже более состоятельные не выдерживают этих локдаунов! То что - делается давление на бизнес!

Жінка розповідає, від початку епідемії не працювала загалом чотири місяці. Втримати бізнес допомогли діти, адже обіцяних державою коштів не отримала.

Тетяна, підприємиця:

Единицы получили какие-то выплаты, и то вот я в чатах общаюсь - люди даже приняв заявку, они эти 8 тысяч не получили.

Та не встигли підприємці відновитися після вимушеного закриття - як в уряді задумали нові зміни до Податкового кодексу. Міністр фінансів Сергій Марченко презентував пропозиції на засіданні Уряду.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Руйнування схеми ухилення від сплати рентної плати з видобування корисних копалин шляхом унеможливлення заниження платником вартості таких копалин.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Давно точаться розмови про зміни до бази оподаткуванням і оподатковувати кожну добуту тонну, в залежності до ринкової вартості. Чим більша ринкова вартість на світових ринках - тим більша ставка податку.

А ще у планах підвищення податку за використання природних ресурсів - води та лісів. В Уряді запевняють: податковим катком хочуть пройтися по "великих підприємцях", які ухилялися від сплати обов'язкового збору.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми не підвищуємо та плануємо підвищувати загальнодержавні податки для людей чи бізнесу. Тобто ті зімни, які пропонуються - вони не торкнуться ФОПів, не торкнуться малого чи середнього бізнесу. Ми закриваємо прогалини у податковому кодексі, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні.

Попри обіцянки прем'єра - фопівці схвильовані, адже...

22% фопов уже закрылись, покупательская способность упала сильно, и я не знаю, куда мы придем с такими реформами!

Насторожені податковими ініціативами також експерти. Кажуть, у документі багато суперечливих норм. І якщо підвищення ренти на залізну руду дійсно зачеплять лише великий бізнес, то є норми, які торкнуться і малих підприємців.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Зокрема пропонується скасувати мораторій на підвищення нормативної оцінки землі - а це напряму впливає на ставку податку для фермерів, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування на четвертій групі. Тобто для них податок зросте фактично вдвічі.

Зазирнути можуть і в кишені простих українців.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Власники транспортних засобів - якщо ви купили машину вартістю 40 тисяч доларів, будьте готові до того, що після набрання чинності цими змінами, ви 5 років будете платити 25 000 гривень, поки ця машина набере вік 5 років. Для тих, хто продає нерухомість більше 2-3 разів на рік, якщо зараз це або нульова ставка, якщо там певна площа, або 5%, то з кожної другої-третьої квартири хочуть зробити ставку 18%.

Новими податками урядовці планують поповнити державний бюджет щонайменше на 50 мільярдів гривень. Експерти переконані: такі заходи не ефективні. Натомість починати треба з податків на виведений капітал і боротися з корупцією, щоб більше грошей залишалося в Україні.