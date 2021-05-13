Виробники вакцин почали відвантажувати для України заборговані партії сироватки [ Редактировать ]
Вакцин буде достатньо, - вкотре запевнили в МОЗ. Нова партія препарату від Pfizer має надійти вже наступного тижня.
Очільник відомства Максим Степанов наголосив: компанії-виробники, які заборгували перед Україною законтрактовані дози препаратів, уже почали їх відвантажувати.
Раніше у МОЗ анонсували додатковий контракт з Pfizer на закупівлю ще 10 мільйонів доз вакцини. Очікували, що вони надійдуть до кінця року, але наразі про дати поставок нічого не відомо.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Зараз нарешті компанії, які нам заборгували дози вакцин, з якими у нас укладені контракти, проплачені кошти, - вони почали відвантажувати нам вакцини. Очікуємо найближчим часом - попередньо, починаючи з 17 травня - отримання Pfizer по ініціативі KOVACS, і по нашому прямому контракту. Очікуємо ще знову компанію Sinovac, очікуємо AstraZeneca.
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