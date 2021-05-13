Вакцин буде достатньо, - вкотре запевнили в МОЗ. Нова партія препарату від Pfizer має надійти вже наступного тижня.

Очільник відомства Максим Степанов наголосив: компанії-виробники, які заборгували перед Україною законтрактовані дози препаратів, уже почали їх відвантажувати.

Раніше у МОЗ анонсували додатковий контракт з Pfizer на закупівлю ще 10 мільйонів доз вакцини. Очікували, що вони надійдуть до кінця року, але наразі про дати поставок нічого не відомо.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: