Чорногорія пропонує робити безкоштовні тести на Ковід для туристів, чиї країни вимагають цього для повернення додому, а тим, хто підхопив інфекцію під час відпочинку, нададуть безкоштовне лікування. Так уряд країни прагне збільшити туристичний потік в цьому сезоні, аби відновити економіку.

Раніше в країні скасували комендантську годину та заборону на рух міжміського транспорту на вихідних.