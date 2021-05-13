Чорногорія пропонує безкоштовні тести для іноземних туристів [ Редактировать ]
Чорногорія пропонує робити безкоштовні тести на Ковід для туристів, чиї країни вимагають цього для повернення додому, а тим, хто підхопив інфекцію під час відпочинку, нададуть безкоштовне лікування. Так уряд країни прагне збільшити туристичний потік в цьому сезоні, аби відновити економіку.
Раніше в країні скасували комендантську годину та заборону на рух міжміського транспорту на вихідних.
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