В Киеве старик с ножом ограбил два магазина (фото) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В Киеве в четверг, 13 мая, произошло ограбление двух магазинов возле станции метро "Харьковская". Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram. Мужчина ограбил сначала один магазин, но ему оказалось мало.
Около 9:00 утра мужчина в возрасте 60-70 лет с ножом ворвался в магазин и забрал кассу в размере двух тысяч гривен.
Вероятно, этого ему показалось мало, потому что он ворвался и в соседний магазин, который находится в 200 метрах. Однако кассир не испугался и грабитель ретировался.
На место происшествия вызвали полицию, пенсионера-разбойника разыскивают.
Напомним, что в Киеве на Лесном массиве 45-летний собаковод набросился на людей с ножом из-за замечания по поводу его пса.
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