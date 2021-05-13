В Киеве в четверг, 13 мая, произошло ограбление двух магазинов возле станции метро "Харьковская". Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram. Мужчина ограбил сначала один магазин, но ему оказалось мало.

Около 9:00 утра мужчина в возрасте 60-70 лет с ножом ворвался в магазин и забрал кассу в размере двух тысяч гривен.

Вероятно, этого ему показалось мало, потому что он ворвался и в соседний магазин, который находится в 200 метрах. Однако кассир не испугался и грабитель ретировался.

На место происшествия вызвали полицию, пенсионера-разбойника разыскивают.

Напомним, что в Киеве на Лесном массиве 45-летний собаковод набросился на людей с ножом из-за замечания по поводу его пса.