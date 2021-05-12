ДТП с бетоновозом в Киеве / Фото: Сегодня

В среду, 12 мая, в Киеве, на проспекте Леся Курбаса перевернулся бетоновоз. Видео с места ДТП публикуют паблик "ДТП.Киев".

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением.

40 тонн бетоновоз и 1.44 промилле: в Киеве на Курбаса опрокинулся очень пьяный водитель грузовика "миксера".

В результате ДТП движение транспорта осложнено. На месте работают спасатели ГСЧС и полицейские.

Ранее сообщалось, что под Тернополем случилось жуткое смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Volkswagen Sharan не справился с управлением.

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