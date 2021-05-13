Туреччина скасувала карантинні обмеження для в'їзду [ Редактировать ]
В'їхати до Туреччини знову просто. Уряд країни з 15 травня скасовує вимогу ПЛР-тесту для українських туристів. Це стосується всіх пасажирів, які прибувають повітряним, морським чи автомобільним транспортом. Довідка не потрібна і громадянам низки азійських та європейських країн.
Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що локдаун у країні завершиться 17 травня, оскільки захворюваність пішла на спад. Останні кілька тижнів у Туреччині не працювали ресторани й торговельні центри, а вночі діяла комендантська година.
по теме
Правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины
Єгиптянам не дозволять відвідувати пляжі та парки, також заборонені масові зібрання та концерти
Чи мають українці шанс відпочити влітку у Євросоюзі?
В країні немає жодного регіону, де були б перевищені показники з коронавірусу. Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я. Сьогодні "помаранчевий" список залишили Миколаївська і Черкаська області
Відтепер посеред Карпат тамтешні жителі та туристи зможуть щепитися від коронавірусу. Чому саме в замку та чи багато охочих вакцинуватися