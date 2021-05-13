В'їхати до Туреччини знову просто

В'їхати до Туреччини знову просто. Уряд країни з 15 травня скасовує вимогу ПЛР-тесту для українських туристів. Це стосується всіх пасажирів, які прибувають повітряним, морським чи автомобільним транспортом. Довідка не потрібна і громадянам низки азійських та європейських країн.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що локдаун у країні завершиться 17 травня, оскільки захворюваність пішла на спад. Останні кілька тижнів у Туреччині не працювали ресторани й торговельні центри, а вночі діяла комендантська година.