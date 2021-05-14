Погода в пятницу, 14 мая, будет теплой и дождевой. В некоторых регионах Украины прогнозируют грозы. Насладиться солнечной погодой смогут только жители Юга и Востока.

Прохладнее всего будет на Западе. Максимально температура воздуха там прогреется только до +18... +20 градусов. Теплую погоду обещают на Востоке. Там люди смогут насладиться летними +25... +27 градусов.

В Киеве прогнозируют +19... +21 градусов. В течение дня украинская столица будет страдать от затяжных дождей.

Самую низкую температуру прогнозируют на Закарпатье – +16... +18 градусов.

Самую высокую – в Донецкой и Луганской областях – 25... +27 градусов.

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года для каждого знака зодиака.

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