Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 14 мая [ Редактировать ]
Погода в пятницу, 14 мая, будет теплой и дождевой. В некоторых регионах Украины прогнозируют грозы. Насладиться солнечной погодой смогут только жители Юга и Востока.
Прохладнее всего будет на Западе. Максимально температура воздуха там прогреется только до +18... +20 градусов. Теплую погоду обещают на Востоке. Там люди смогут насладиться летними +25... +27 градусов.
В Киеве прогнозируют +19... +21 градусов. В течение дня украинская столица будет страдать от затяжных дождей.
Самую низкую температуру прогнозируют на Закарпатье – +16... +18 градусов.
Самую высокую – в Донецкой и Луганской областях – 25... +27 градусов.
Ранее мы публиковали гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года для каждого знака зодиака.
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