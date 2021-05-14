У Чехії запустили власну "валюту" для підтримки постраждалого від пандемії бізнесу. У місті Кийові організували схему, за якою жителям дають гроші на закупи у вигляді цифрових ваучерів. Сертифікати на 400 крон (це близько 15 євро) можна витратити у 40 закладах. 30 тисяч євро фінансування під цей проєкт надав приватний доброчинець з місцевих жителів, а запровадити допомогла місцева влада.

Єва Юдасова, власниця салону краси: