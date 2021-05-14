Чехія запровадила власну "валюту" для підтримки постраждалого від пандемії бізнесу [ Редактировать ]
У Чехії запустили власну "валюту" для підтримки постраждалого від пандемії бізнесу. У місті Кийові організували схему, за якою жителям дають гроші на закупи у вигляді цифрових ваучерів. Сертифікати на 400 крон (це близько 15 євро) можна витратити у 40 закладах. 30 тисяч євро фінансування під цей проєкт надав приватний доброчинець з місцевих жителів, а запровадити допомогла місцева влада.
Єва Юдасова, власниця салону краси:
Наразі все працює чудово, ми не стикалися з проблемами. Клієнт платить половину вартості, а за другу половину показує нам код або номер своєї посвідчення особи. Ми вводимо це в систему і автоматично, клієнт отримує SMS-підтвердження свого залишку на сертифікаті і може продовжувати покупки, якщо ще не все витрачено.
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