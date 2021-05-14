У Каліфорнії через посуху евакуюють мальків лосося [ Редактировать ]
У Каліфорнії через посуху евакуюють мальків лосося. За звичних умов ця риба зі спеціальних інкубаторів підростає у місцевих річках і звідти рушає у Тихий океан. Однак річки зміліли і вода в них надміру тепла. Тому 17 мільйонів мальків планують перевезти у затоку Сан-Франциско - у межах державної програми підтримки цінного виду риби, що зникає.
Сонячний штат найболючіше відчуває зміни клімату. Посухи тут стають дедалі частішими та інтенсивнішими.
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