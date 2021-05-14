У США вакцинованим дозволили не носити маски [ Редактировать ]
У США повністю вакциновані громадяни можуть не носити масок як на відкритому повітрі, так і в приміщенні. Рішення ухвалив американський центр контролю захворювань.
Президент Байден з такої нагоди офіційно з'явився перед пресою з відкритим обличчям і заявив про "великий день для Штатів". Показники захворюваності у країні натепер найнижчі з вересня.
Вакцинували вже понад 40 відсотків населення. Щеплювати почали і підлітків від 12 до 15 років.
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