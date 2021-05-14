План власти отправить за решетку Виктора Медведчука провалился. Уже первые судебные слушания по этому выдуманному "делу" показали, что все так называемые "улики" сфальсифицированы, состряпаны с массой нарушений и не имеют под собой никаких фактов.

Ни на один вопрос судьи о наличии доказательств вины Виктора Медведчука прокуроры просто не смогли ответить. Явная пустота обвинений заставила суд отказать во взятии оппозиционного политика под стражу. А мера пресечения в виде "домашнего ареста" является только результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны правящей верхушки.

Самое вызывающее, что главным, и по сути единственным аргументом, обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука. Прокуроры не стесняясь заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещен в тюрьму. Репрессии против оппозиции - это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти.

"Оппозиционная платформа- За жизнь" заявляет, что организованная властью травля Виктора Медведчука - это явный показатель скатывания Украины к диктатуре. Попытки засудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы!

Мы требуем от власти отказаться от всех фальсифицированных обвинений и остановить репрессии против Главы Стратегического и Политического совета нашей партии Виктора Медведчука и других наших однопартийцев. Требуем прекратить давление на суд и оставить попытки превращения Украины в тоталитарную резервацию! Всеми законными методами мы будем защищать от произвола власти наших однопартийцев, украинских граждан и восстанавливать верховенство права в Украине.