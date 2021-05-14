Николаевскую область спустя сутки вернули в "оранжевую" зону карантина [ Редактировать ]
Николаевскую область вновь вернули в "оранжевую" зону карантина.Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Отметим, что с момента, когда область покинула эту зону и до возврата прошли сутки.
Так, в регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования - он составляет 20,6% при норме не больше 20%. Область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по коронавирусу.
В то же время девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.
"Оранжевая" зона является предупредительной. Новых ограничений в ней не вводится.
Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом превысило 160 млн. Также мы писали о том, что Украина опустилась на 31 место по распространению коронавируса в мировом рейтинге.
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