В День памяти жертв политических репрессий 16 мая во всех храмах Украинской Православной Церкви совершат заупокойные богослужения с траурным перезвоном.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, траурную акцию благословил провести Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

Заупокойные богослужения на приходах и в монастырях состоятся с целью почитания памяти жертв массовых репрессий 1937-1938 годов.

Память жертв политических репрессий в Украине отмечается в третье воскресенье мая. Традиционно в этот день в храмах Украинской Православной Церкви разных регионов нашего государства возносят заупокойные молитвы за тех, кто безвинно пострадал и принял страдальческую кончину от безбожной власти.