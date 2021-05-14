Во всех храмах и монастырях УПЦ 16 мая почтят память жертв политических репрессий [ Редактировать ]
В День памяти жертв политических репрессий 16 мая во всех храмах Украинской Православной Церкви совершат заупокойные богослужения с траурным перезвоном.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, траурную акцию благословил провести Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.
Заупокойные богослужения на приходах и в монастырях состоятся с целью почитания памяти жертв массовых репрессий 1937-1938 годов.
Память жертв политических репрессий в Украине отмечается в третье воскресенье мая. Традиционно в этот день в храмах Украинской Православной Церкви разных регионов нашего государства возносят заупокойные молитвы за тех, кто безвинно пострадал и принял страдальческую кончину от безбожной власти.
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