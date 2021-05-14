В Одессе сосед пытался изнасиловать 3-летнего мальчика [ Редактировать ]
В Одессе мужчину подозревают в изнасиловании трехлетнего мальчика, который живет в квартире по соседству. Об этом сообщает издание "УCІ" со ссылкой на источники в полиции.
Отмечается, что инцидент произошел в квартире в переулке Вильгельма Габсбурга в Приморском районе Одессы.
В полицию обратилась мать ребенка. Она заявила, что мужчина проник в квартиру, пока ее не было дома, и пытался изнасиловать ребенка.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный внук изнасиловал свою бабушку. На камеру он спокойно рассказал, что вместе с товарищем употреблял спиртные напитки, после чего пошел в комнату бабушки и изнасиловал ее. Также мы писали о том, что подросток изнасиловал 2-летнюю девочку.
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