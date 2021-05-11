Степанов назвал симптомы индийского штамма COVID [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал симптомы индийского штамма коронавируса. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.
Об этом глава Минздрава заявил на брифинге во вторник, 11 мая.
"Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южноафриканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - сказал Степанов.
По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирован в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.
Ранее сообщалось, что в Индии от COVID умерли более 4 тысяч человек за сутки. Также мы писали о том, что в Индии начинается эпидемия еще одной болезни - мукоромикоза.
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