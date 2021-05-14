Игрок сборной Украины на своей свадьбе смотрел матч "Динамо" - "Заря" [ Редактировать ]
Игрок сборной Украины Игорь Харатин на своей свадьбе, которая состоялась 13 мая, успел посмотреть матч "Динамо" - "Заря". Забавное видео опубликовала в сторис в Instagram жена футболиста Карина Харатин.
Так, футболист успел не только жениться, но и, сидя за столом, посмотреть через телефон финальный матч Кубка Украины.
Скорее всего, бывший футболист "Зари" болел именно за луганский клуб. Однако возможно, его сердце было за столичный клуб, в структуре которого он выступал 9 лет.
Ранее мы писали о том, что УАФ изменила дату финала Кубка Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Столичний футбольний клуб після золотих медалей першості України, здобув ще й національний кубок
Востаннє золоті медалі динамівці вигравали 5 років тому. Загалом, у Динамо вже 16 чемпіонських титулів, це - рекорд України
В четверг, 13 мая, киевское "Динамо" в экстра-тайме вырвало победу над "Зарей"
По итогам сезона Украинской премьер-лиги пять клубов пробились в еврокубки
Специалист собирается покинуть нынешнюю команду со следующего сезона