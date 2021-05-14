Игрок сборной Украины Игорь Харатин на своей свадьбе, которая состоялась 13 мая, успел посмотреть матч "Динамо" - "Заря". Забавное видео опубликовала в сторис в Instagram жена футболиста Карина Харатин.

Так, футболист успел не только жениться, но и, сидя за столом, посмотреть через телефон финальный матч Кубка Украины.

Скорее всего, бывший футболист "Зари" болел именно за луганский клуб. Однако возможно, его сердце было за столичный клуб, в структуре которого он выступал 9 лет.

Ранее мы писали о том, что УАФ изменила дату финала Кубка Украины.

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