Порт "Ника-Тера", входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, установил собственный рекорд скорости погрузки зерновых грузов – за сутки на судно VICTORIA MAY погружено 29 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Group DF в прес-релизе.

Загрузка выполнена до максимальной разрешённой осадки по Бугско-Днепровско-Лиманскому каналу – 10,5 м.

VICTORIA MAY – кипрское судно класса Supramax длинной в 189.9 м и шириной в 32.26 м, выполняющее транспортировку груза компании "Louis Dreyfus". Перевалка прошла одновременно с двух причалов с использованием двух погрузмашин



"Для порта – это новый рекорд. Как порт нового поколения, мы никогда не скрывали наших амбициозных планов и приоритетов: увеличение скорости обработки грузов, оперативность обслуживания клиентов и рост показателей производительности. Акционеры продолжают инвестировать в порт, и мы системно реализуем начатую масштабную Программу увеличения пропускной способности порта. Наши бизнес-процессы меняются таким образом, чтобы показатели скорости обслуживания и качества сервиса полностью соответствовали лучшим стандартам европейских портов", – прокомментировал СЕО порта "Ника-Тера" Алим Агакишиев. По словам руководителя порта, высокие нормы перевалки и цена – один из ключевых факторов для клиентов при выборе порта. Он уверен в том, что для того, чтобы привлекать новых клиентов, порт должен быть быстрее в обслуживании, чем конкуренты. «Для улучшения производственных процессов дирекция по развитию порта постоянно ведет поиск наиболее оптимальных бизнес-решений", – подчеркнул Агакишиев.



По информации пресс-службы Group DF Дмитрий Фирташа инвестировал в развитие порта более 1,5 млрд гривен. Крупнейшим инвестпроектом стала реализация Программы увеличения пропускной способности.



В рамках реализации Программы было:

-Увеличено количество причалов до 8 протяженностью 1900 метров.

-Построен новый весовой комплекс (состоит из двух технологических линий производительностью 1800 м3 в час).

-Обновлена современная производственная технологическая лаборатория (ПТЛ).

-Доведен до 10 единиц парк локомотивов (порт владеет собственным локомотивным депо для технического обслуживания и ремонта тепловозов).

-Увеличена протяжённость собственных ж/д путей (до 23 км).

-Закуплена необходимая техника для перегрузки грузов (4 погрузочных машины производительностью до 1500 тонн в час).

На предприятии функционируют 5 специальных весовых комплексов для разгрузки вагонов. Для оптимизации логистических операций планируется строительство дополнительных весовых ж/д комплексов.

Ранее Group DF сообщала, что в первом квартале 2021 года порт «Ника-Тера» перевалил 1 млн 420 тысяч тонн грузов.