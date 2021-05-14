Дело Стерненко: суд отказался отменить домашний арест [ Редактировать ]
Источник: wikipedia.org
Одесский апелляционный суд отказал активисту Сергею Стерненко в отмене меры пресечения в виде домашнего ареста. Также под домашним арестом останется другой фигурант дела Стерненко Руслан Демчук.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
"Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом", - сообщил Стерненко.
Он также отметил, что суд отказал ему в возможности отбывать домашний арест в Киеве.
Напомним, что 23 февраля Стерненко был приговорен к семи годам заключения за похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина". Тогда в зале суда активист заявил, что Зеленский предлагал ему "одну из госдолжностей".
Пресс-служба Офиса президента это опровергла, но адвокат Маси Найем заявил, что лично был на встрече, и такое заявление прозвучало. 21 апреля Стерненко уточнил, что Зеленский предлагал ему возглавить одесское управление СБУ.
9 апреля Одесский апелляционный суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест. Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве Ивана Кузнецова, напавшего на него в мае 2018 году. Тогда в результате поножовщины один из нападавших погиб, а второй был ранен, как и сам Стерненко.
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