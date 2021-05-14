Росія перекидає важке озброєння до окупованого Криму попри заяви Кремля про відведення військ від українських кордонів. Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявила очільниця місії США при організації Елізабет Розенсток-Сіллер.

За її словами, Сполучені Штати продовжують ретельно стежити за переміщенням російських військ уздовж кордонів України.

У Вашингтоні вкотре закликали Кремль звільнити українських в'язнів, припинити мілітаризацію та окупацію Криму, а також вивести російські війська зі сходу України.