Вікторові Медведчуку одягнули електронний браслет [ Редактировать ]
Народному депутату Вікторові Медведчуку одягнули електронний браслет. Голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Печерський райсуд Києва напередодні обрав запобіжний захід.
Суддя призначив цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокуратура вимагала взяття під варту із заставою у 300 мільйонів гривень. Чи буде апеляція на це рішення суду поки не вирішило ані обвинувачення, ані захист.
Нагадаю, прокуратура підозрює народного депутата у державній зраді. Медведчук усі звинувачення відкидає і називає політичними репресіями.
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