Боротьба з кібератаками: як Америка допомагає Україні боротися з хакерами [ Редактировать ]
Посилити захист від кібератак закликає бізнес американська влада. Відповідного листа розповсюдили тамтешні міністри - внутрішньої безпеки і торгівлі. Кажуть: тільки у США компанії виплатили хакерам 350 мільйонів доларів викупу!
І якщо для Америки така кібератака перша, то Україна за останні роки відбила понад триста, - заявила новий український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова. Вона вперше після призначення зустрілася з пресою.
Те, про що вся Америка говорить зараз, - кібератаки з території Росії - Україна переживає вже не перший рік, можливо, про це просто не говорили так відкрито.
Оксана Маркарова, посол України у США:
Ми з 2014 року постійно перебуваємо під різноманітними кібератаками - як на критичну інфраструктуру, так і на банки, на фінансову систему, і всякі інші.
Пані Оксана знає, про що каже, вона в минулому - міністр фінансів. Зізнається: спільна робота з американцями щодо попередження кібератак і раніше була...
Більше 350 атак було Службою безпеки України саме в кооперації з американськими колегами зупинено!
Але зараз, відчувши на собі всі наслідки "бензинової кризи", США ще активніше готові допомагати країнам-партнерам. У місцевій пресі навіть пишуть - штати часто створюють коаліції, наприклад, була вже проти терористів ІДІЛ, куди й Україна входила. Тож час сформувати неформальну "антихакерську коаліцію".
Оксана Маркарова, посол України у США:
Крім активної співпраці двосторонньої зі Сполученими штатами, також ми виявили бажання приєднатися до співтовариства CyberFlag, яке дозволить нам також дуже сильно розширити тренування і навчання наших фахівців в цьому напрямку, тому що це насправді одне з головних завдань.
Що ж до підтримки більш широкої - політичної і військової, - то Маркарова (а вона, як новий посол, уже провела у Вашингтоні перші зустрічі й була в Києві під час українського візиту Держсекретаря Блінкена, зокрема й на закритих переговорах) каже, що в команді Байдена не відчувається якихось образ. Переконує, навпаки...
Безумовна і така - досить потужна підтримка...
Зокрема й щодо другого "Північного потоку". Маркарова переконує, що Вашингтон не зупиниться й нові санкції щодо газогону на підході.
Ми очікуємо якраз найближчим часом доповідь в Конгресі щодо санкцій, які накладені на компанії та судна, які долучені до цього проєкту. Постійно працюємо з нашими колегами тут, передаємо їм інформацію, списки тих компаній, які, на жаль, поки що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2".
Жінка на посаді Посла в США - для України це вперше. Але таке кадрове рішення добре вписалося в загальний американський "гендерний" тренд. А ще "в тренді", як виявляється, Україна. Від неї не "втомилися" (як іноді пише преса), а так само готові допомагати й підтримувати, зокрема в безпековій сфері. І зараз, після кібератак, це вже не тільки про зброю, питання набагато ширше.
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