Газа запустила по Израилю рекордное количество ракет [ Редактировать ]
Террористы палестинской организации ХАМАС выпустили по территории Государства Израиль 2900 ракет. Большая часть из них была уничтожена противоракетной системой. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего там были разбиты окна, а также полностью уничтожена внутренняя часть жилища.
Это ущерб, нанесенный израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать.
Отмечается, что Армия обороны Израиля объяснила вчерашний удар по многоэтажке "Аль-Джала" в Секторе Газа. В этой башне были офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press. Там находился штаб разведки ХАМАС.
This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021
Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71
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Кроме того, израильские военные поразили десятки военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы еврейских городов. Также удар был нанесен по тоннелю ХАМАС, расположенному под пляжем отеля в северной части сектора Газа.
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