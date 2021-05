Террористы палестинской организации ХАМАС выпустили по территории Государства Израиль 2900 ракет. Большая часть из них была уничтожена противоракетной системой. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего там были разбиты окна, а также полностью уничтожена внутренняя часть жилища.

Отмечается, что Армия обороны Израиля объяснила вчерашний удар по многоэтажке "Аль-Джала" в Секторе Газа. В этой башне были офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press. Там находился штаб разведки ХАМАС.

This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.



Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71