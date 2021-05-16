Менше ніж за місяць відбудеться подія, на яку чекають військові з усього світу. НАТО збереться на щорічний саміт. Порядок денний і склад учасників - інтрига. Єдине, що відомо, Альянс планує обговорити плани на найближче десятиліття. Україну офіційно не запросили.

Але в МЗС та Генштабі сподіваються отримати заповітний пропуск. А разом із ним і відповідь на головне питання - коли нам врешті дадуть обіцяний план дій щодо членства? Ми єдина країна, яка, не будучи членом Альянсу, бере участь у всіх миротворчих операціях НАТО. Наша армія входить до 20 найсильніших у світі.

Та чи зможемо ми захистити себе самі? Цього тижня говорили на безпековому форумі 30. Що ми можемо протиставити ворогу у разі повномасштабної війни? Розкаже Ірина Баглай.

Загроза великої війни - ілюзія чи перспектива?

Андрій Таран, міністр оборони України:

Росія не поспішає виконувати свої обіцянки.

Ворог залишається біля воріт.

Володимир Зеленський, Президент України:

Це може бути світова війна це дуже небезпечно.

Стягування військових угруповань до кордонів України це гра м'язами перед Заходом?

Олег Жданов, військовий експерт:

Это холодная война и мы ее участники.

І чи маємо ми стратегію безпеки своєї країни?

Павло Клімкін, міністр закордонних справ ( 2014-2019 р.р.):

Це питання нашого існування.

Північний, східний і південний кордони України заполонили російські підрозділи. 100 тисяч - максимальну чисельність від початку війни у 2014 році зафіксувала і розвідка України, і Брюссель, і Пентагон. Це не більше, ніж навчання, спочатку лунає пояснення з Кремля. Потім звучить інше - це відповідь на НАТОвські маневри. Та до 1 травня Росія обіцяла відвести свої сили від наших кордонів:

Андрій Таран, міністр оборони України:

Відводить це так, але дуже повільно.

Поки що повернулися до казарм лише 4 тисячі військових. При цьому бойова техніка на місці. У Москві пояснюють: аби не їздити двічі, вона чекатиме на особовий склад до осені, коли біля північного кордону проводитимуть російсько-білоруські навчання. До осені - Росія обмежила рух будь-яких суден в акваторії Чорного моря, поблизу Криму. Та максимально утискає проходи в Азові.

Руслан Хомчак, Головнокомандувач Збройних сил України:

В Азовському морі вони взагалі нам хочуть показати, що це їхнє внутрішнє море і ми в 12 мильній зоні можемо плавати, хоча такого ніде не визначено.

Мілітаризація Криму це, найімовірніше, для потенційної оборони, ніж для атаки, припускає військовий експерт Олег Жданов.

Олег Жданов, військовий експерт:

Просто создают себе полосу безопасности, которую они огласили закрытой для того чтобы никто не зашел, потому что может зайти сухогруз, а окажется внутри десант.

Навчання українських військово-морських сил спільно з натовцями. З бортів суден під триколором за ними не лише спостерігали, а й намагалися перешкоджати. Відвертої агресії вдалось уникнути, проте право на оборону українські моряки мають:

Руслан Хомчак, Головнокомандувач Збройних Сил України:

Вони мають право реагувати в повному об'ємі того що прописано у них вплоть до застосування зброї єдине, що ми робимо ми ніколи не провокуємо.

Військово-морські сили України у пріоритеті, заявили в командуванні. За 2 роки український флот планують довести до повної боєготовності. Уже формують ракетні артилерійські війська. У всеозброєнні - ракетний комплекс "Нептун", здатний нищити ворога на морі на відстані до 200 кілометрів. Плани - амбітні.

Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морських сил ЗСУ:

Формування ударних спроможностей нашого корабельного складу за рахунок будівництва ракетних катерів і корветів.

Пересування російських військ відбувалося відкрито, навіть демонстративно відкрито. І це піддає сумніву, а чи справді росіяни збиралися повномасштабно наступати?

Олег Жданов, військовий експерт:

Никто к войне показательно не готовится, к настоящей войне. В последнюю очередь выдвигаются войска, войска выдвигаются скрытно с учетом маскировки в темное время суток.

А от українська дипломатія застерігає: готуючись до серйозної розмови з Вашингтоном, Кремль традиційно намагається назбирати якомога більше козирів. І чи готова Україна до масованої атаки сусідньої країни?

Руслан Хомчак, Головнокомандувач Збройних сил України:

Готові на 100 відсотків, а от там коли починається бій агресія, ти вже не можеш спрогнозувати.

І генералітет, і перші особи країни говорили про безпеку і загрози - весь минулий тиждень. На форумі. Як відбивати атаки не лише на фронті, а й в кіберпросторі.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми зараз не можемо, скажімо так, захищати нашу країну тільки радою нацбезпеки, я вважаю, що ми це сьогодні робимо на рівні РНБО цього замало. Бачимо вже результати і боремося з дезінформацією внутрі країни зовні складно тому нам потрібна допомога центру дезінформації.

Цієї весни воєнну доктрину замінила стратегія нацбезпеки. Розвиток оборони - розписали на кілька десятиріч. Повномасштабну підтримку України декларують союзники. Фундаментальним у дружбі України і Штатів цей рік називає Володимир Зеленський. Щоправда, деталі двосторонньої міждержавної угоди - поки що таємниця. З Офісу Президента лунають пропозиції розмістити американські зенітно-ракетні комплекси Patriot на території України. А наскільки до набуття ПДЧ у НАТО готові ми?

Руслан Хомчак, Головнокомандувач Збройних сил України:

Ми знаходимось на першому місці, більше того, ще далеко не всі країни виконали вже прийняті.

Андрій Таран, міністр оборони України:

Найбільш важливим є зміна мислення, якщо ми говоримо про стандарти НАТО це в першу чергу не калібри боєприпасів, а саме підхід до розвитку ЗСУ, можна все зробити, але якщо мислення залишиться пострадянським.

Не лише пострілами загрожує країна-сусідка.

Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019 р.р.):

Зараз йде тотальна зачистка всього українського. Донбас, там зараз тотальна паспортизація до кінця року буде мільйон, а будуть там вибори до держдуми Росії от, що ми будемо робити.

Сконцентрувавши війська поблизу українського кордону, Москва тим самим сконцентрувала й увагу світу на Україні. В Євросоюзі вже вважають: Росія поступово намагається поглинути окупований український Донбас.