Міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, як просуваються справи з завершенням реформи митниці, та кому з митників підвищать зарплати.

"Митниця зараз реформується. Створена нова митниця с 1 січня. Зараз проходять переатестацію 8, 5 тисяч співробітників, це понад 80%. Це тести на розуміння митного законодавства, тест на доброчесність, тест на загальну логіку. За результатами цих тестів, будуть люди переведені на нову митницю", - каже Марченко.

Марченко також відповів, коли будуть підвищені зарплати.

"Я не хочу видавати бажане за дійсне, тому що всі працюють з митницею, але митницю потрібно реформувати. Зарплату ми підвищено в цьому році. Зараз передбачили кошті на скануючий системі. В цьому році збільшено зарплати митникам, і будуть збільшені ще. Питання в тому, що ми маємо збільшувати зарплати вже тим, хто буде працювати в новій митниці", - додав Марченко.