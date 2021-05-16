У Мінфіні розповіли, кому з митників підвищать зарплати [ Редактировать ]
Міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, як просуваються справи з завершенням реформи митниці, та кому з митників підвищать зарплати.
"Митниця зараз реформується. Створена нова митниця с 1 січня. Зараз проходять переатестацію 8, 5 тисяч співробітників, це понад 80%. Це тести на розуміння митного законодавства, тест на доброчесність, тест на загальну логіку. За результатами цих тестів, будуть люди переведені на нову митницю", - каже Марченко.
Марченко також відповів, коли будуть підвищені зарплати.
"Я не хочу видавати бажане за дійсне, тому що всі працюють з митницею, але митницю потрібно реформувати. Зарплату ми підвищено в цьому році. Зараз передбачили кошті на скануючий системі. В цьому році збільшено зарплати митникам, і будуть збільшені ще. Питання в тому, що ми маємо збільшувати зарплати вже тим, хто буде працювати в новій митниці", - додав Марченко.
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