А от які мутації коронавірусу вражають українців? Чи є вже в нашій країні страшний індійський штам? І що тепер, окрім легень, атакую коронавірус? Анна Філь - розкаже.

Коронавірусна еволюція. Як змінився COVID-19 за останній рік? Які нові штами вже гуляють Україною? І чому COVID-19 почав уражати серце, нирки та навіть викликати "чорний грибок"?

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Тиждень тому киянин Сергій уже вдруге перехворів на COVID-19. І в обох випадках, каже, в нього були різні симптоми.

Сергій Свєнтік, житель Києва:

Температура небольшая, но длится очень долго, такое еще было депресивное состояние во время болезни, то есть депрессия, плохое самочусвтие, слабость, сонливость

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У подружжя з Дніпра, Миколи й Наталі, перебіг недуги був набагато складнішим - потрапили в реанімацію. Крім температури й кашлю постійно дошкуляла депресія.

У дніпровській лікарні занепокоєні - у пацієнтів почали помічати напади тривоги, страху, агресії, навіть схильність до самогубства. Цього тижня один із тяжких хворих узагалі намагався втекти з реанімації.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Лежав під маскою у відділенні реанімації, але потім зірвав маску, взяв тумбочку, викину її через вікно сам виліз сховався у кущах і ми 3 часа ночі разом із поліціянтами його знаходили і вмовляли повернутися його у відділення.

А ще з'явилися нові ускладнення - у пацієнтів синіють пальці рук, погіршується зір, хвороба вражає серце й судини.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Люди дуже важко переносять цю хворобу, і ми бачимо що в ковідному відділенні дуже багато страждань, нервових збуджень.

Лікарі одностайні - COVID-19 "молодшає", розвивається швидше. Причина - мутації вірусу. В Індії це здійняло нову, смертоносну хвилю епідемії.

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Переповнені крематорії й поховальні багаття просто на вулиці. Країна захлинається від ковідного цунамі.

Сінран Сінгх Датта, син померлого від коронавірусу:

Батько був цілком здоровий, жодних хронічних хвороб. Йому було 69 років. А за два тижні його не стало. Ми не очікували, що це станеться, тим паче так швидко.

Це одна з найкращих лікарень у штаті Уттар Прадеш. Ліжко, ще й під'єднане до кисню, тут на вагу золота.

Вікей Сінгх, головний лікар шпиталю університету Тіртенкер-Махавір:

Головна проблема - навіть не кількість інфікованих, а тяжкі ускладнення. Торік кожному десятому пацієнту потрібен був кисень, а нині кожному другому. Майже половина хворих потрапляють до інтенсивної терапії.

Ще одне нове ускладнення - загадковий "чорний грибок". Цю інфекцію почали виявляти у хворих на COVID-19 індусів і тих, хто недугу здолав. Грибок уражає слизову очей і носа, як наслідок - люди сліпнуть. Та навіть за легкого перебігу індійські медики помітили - якщо захворів один член родини, COVID-19 підхоплює вся сім'я. Під час першої хвилі такого не було.

Аніл Кумар, голова медичного факультету Інституту Рамайя міста Бенгалуру:

Новий штам коронавірусу більш заразний, це особливість подвійної мутації, яка циркулює в Індії. Уп'ятеро більше людей інфікувалися під час другої хвилі.

З Індії новий різновид коронавірусу поширився на 44 країни світу. Його вже виявили в наших сусідів - Польщі, Румунії, Росії, а також у Чехії. Чи перетнув він український кордон?

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Офіційно в Україні циркулюють три штами - уханський, британський і південноафриканський. Але скільки їх довкола нас насправді - напевне не знає ніхто. На генетичний аналіз зразки відправляють за кордон, а в Україні складну процедуру секвенування не роблять.

У Києві проводять лише попередній аналіз - виявляють мутації, але сам штам не визначають.

Ірина Демчишина, завідувачка референс-лабораторії вірусологічних досліджень Центру громадського здоров'я МОЗ України:

З березня ми отримали таку можливість, отримали певні реагенти від ВООЗ, де можна безпосередньо в країні визначати мутований вірус, але лише секвенування його дозволяє провести досконале вивчення

Як результат, про нові штами, які гуляють Україною, ми дізнаємося із запізненням у місяць-півтора. Саме стільки треба чекати на висновки з лабораторій ВООЗ.

Ірина Демчишина, завідувачка референс-лабораторії вірусологічних досліджень Центру громадського здоров'я МОЗ України:

Офіційної інформації підтвердженої що у нас циркулює цей штам немає і наразі тривають дослідження.

Ба більше, наразі навіть достеменно невідомо, в яких регіонах циркулює той чи інший штам. Місяць тому цей ковідний пазл намагалися скласти математики з Національної академії наук. Утім, даних бракує, у деяких областях таку інформацію просто не збирають.

Ігор Бровченко, голова Робочої групи НАН України з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу:

Усі країни дуже уважно моніторять чи витісняє індійський штам інші, можна проводити аналіз тоді, де люди хворіють на який штам, у нас це неможливо тому що в Україні таких даних немає.

Спробувати розпізнати нові штами можна за симптомами. Але це дуже приблизна діагностика. За статистикою, південноафриканський штам уражає молодше населення. Симптоми з'являються швидше - на 1-3 дні. Серед проявів - температура, кашель, діарея, кон'юнктивіт, головний біль, ломота в тілі.

Британський варіант викликає насамперед кашель, сильну слабкість, біль у м'язах та горлі. Пацієнти рідше втрачають нюх і смак. Вважається, що саме британський штам зараз в Україні найпоширеніший, і це він спричинив весняне загострення. На думку науковців, ми його ще не здолали.

Ігор Бровченко, голова Робочої групи НАН України з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу:

До сих пір у нас 250 людей в середньому щодня гинуть. так було на піку попередньої хвилі, коли був ужас-ужас і лікарні переповнені, а щас теж 250, а всі вважають, що все більш менш нормально, це дуже багато.

Ще на початку квітня нових випадків щодоби реєстрували під 20 тисяч. Нині по 6-8 тисяч. Але в МОЗ застерігають: на порозі нова четверта хвиля. Бо індійський вірус рано чи пізно в Україні помітити можна буде навіть без спеціальних досліджень.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Новий штам дуже небезпечний, він дуже агресивний, він виражений надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту і нирок, у пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму.

Ірина Демчишина, завідувачка референс-лабораторії вірусологічних досліджень Центру громадського здоров'я МОЗ України:

Є дослідження, які доводять пришвидшену швидкість потрапляння до організму і можливість уникання антитільної відповіді яка формується як внаслідок інфекції, так і вакцинації.

Нині у світі ще вивчають, як імунітет реагує на мутований вірус. За попередніми висновками, вакцини надійно захищають навіть від індійського штаму. А от південноафриканський варіант виявився більш стійким до препаратів "АстраЗенека", "Джонсон і Джонсон" і "Новавакс". Утім, вакцини стають лише менш ефективні. А від тяжкого перебігу хвороби, за словами вчених, рятуватимуть у будь-якому випадку.