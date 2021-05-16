Київ у нокдауні. Цього тижня правоохоронці провели десятки обшуків у найбільших комунальних підприємствах столиці та офісах їхніх підрядників.

"Трусили" київський метрополітен, автодор, інститут земельних відносин, міськсвітло, департамент соцполітики та містобудування. Перепало навіть головному архітектору столиці Олександру Свистунову та соратнику мера Києва Віталія Кличка, екснардепу Артуру Палатному. До них із обшуками прийшли додому.

Таке активне й раптове нашестя силовиків на столичних чиновників у прокуратурі пояснили розслідуванням одразу 6 різних, не пов'язаних між собою кримінальних проваджень. Це зловживання службовим становищем, заволодіння бюджетними коштами, ухиляння від сплати податків, кришування нелегального бізнесу та незаконні побори з підприємців. Після обшуків 11 людям оголосили підозри. Сам Віталій Кличко назвав усі кримінальні провадження "брудною політичною спецоперацією".