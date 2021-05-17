Турция вышла из локдауна [ Редактировать ]
Локдаун в Турции завершился сегодня, 17 мая. Но отмена ограничений будет постепенной и продлится в течение 15 дней. Об этом пишет местное издание Hurriyet.
Сообщается, что локдаун завершился на фоне снижения заболеваемости COVID-19. До этого с 29 апреля в Турции после рекордных показателей смертности и суточной заболеваемости ввели полную изоляцию.
На период "контролируемой нормализации" сохраняется комендантский час в будние дни с 21:00 до 05:00, на выходные - с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.
Вне комендантского часа разрешены поездки между городами. При этом во время комендантского часа можно свободно путешествовать на автобусе или самолете, а для междугородних поездок на своем авто потребуются специальные разрешения.
Снимаются все ограничения для вакцинированных людей в возрасте 65+. Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку в будние дни с 07:00 до 20:00, в выходные - с 07:00 до 00:00. Другие заведения - бары, бассейны, свадебные залы, тренажерные залы, кинотеатры - будут закрыты до июня.
Торговые центры смогут принимать посетителей только в будние дни с 10:00 до 20:00, но по выходным они будут закрыты. Супермаркеты не будут продавать товары не первой необходимости по выходным.
Ранее сообщалось, что Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины.
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