Армія оборони Ізраїлю атакувала базу військової розвідки ХАМАС у Секторі Гази. Також у ЦАХАЛі повідомили про ракетні удари по будинках дев'яти командирів ісламістського угруповання. За останньою інформацією, в палестинському Секторі Гази загинули 192 людини.

З ізраїльського боку - 10 громадян стали жертвами ескалації. Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив загострення з міністрами Катару, Єгипту та Саудівської Аравії. Більше про останні події на Близькому Сході - в сюжеті Володимира Кулакова.

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною не вщухає. Офіційний Тель-Авів повідомив: з Сектора Гази випустили вже понад 3100 ракет. Ізраїльтяни відкривають вогонь у відповідь.

На тлі загострення в Єрусалимі у районі Шейх-Джарра стався інцидент: невідомий автомобіль протаранив поліцейський пост. За інформацією місцевих ЗМІ, семеро ізраїльських правоохоронців травмовані. Водія - застрелили на місці.

Ахмад Сафаді, журналіст:

Автомобіль проїхав у п'яти метрах від мене. Мені здалося, що водій не впорався з кермуванням. Потім машина влетіла в металевий відбійник і помчала у бік правоохоронців. Ті відкрили вогонь.

Саме тут і розпочалося нинішнє загострення між Ізраїлем і Палестиною. З Шейх-Джарри вирішили виселити арабів, щоб збудувати єврейське поселення. Виникли протести. Вони тривають досі під канонаду ракетних обстрілів.

За загостренням на Близькому Сході стежать і в Білому домі. Там заявили: США працюють над врегулюванням конфлікту. Водночас припинити збройне протистояння Ізраїль і Палестину також закликала Рада безпеки ООН. Країни-члени провели позачергове онлайн-засідання. Дипломати спілкувалися вже втретє за тиждень.

Генсек ООН наголосив: мирні переговори - єдиний спосіб залагодити конфлікт. Основою перемов, на його думку, має бути ідея співіснування "двох держав для двох народів".

Антоніу Гутерреш, Генеральний секретар ООН:

Нинішні бойові дії просто жахають. Останнє загострення веде до замкнутого кола смерті, руйнувань і зламаних доль. І робить надії на мирне співіснування ще примарнішими. Воєнні дії мають припинитися, до того ж негайно.

І поки сторони обмінюються ракетними обстрілами в ізраїльському селищі Гіват-Зеєв, неподалік Єрусалима, обвалилася трибуна. Віряни саме молилися, коли на них упав верхній ярус конструкції. Травмованих із-під завалів діставали військові та рятувальники.

15 потерпілих доправили до лікарень у критичному стані. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, приміщення синагоги - нове, там тривали будівельні роботи. Дозволів на експлуатацію воно ще не отримало. За останньою інформацією, через руйнування загинули двоє людей, травмованих - понад дві сотні.