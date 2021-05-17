В Ривненской области перевернулся автобус с пассажирами [ Редактировать ]
В понедельник, 17 мая, утром в селе Мирогоща Дубненского района Ривненской области перевернулся автобус. В салоне находились около 20 пассажиров, четверых из них госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области в Facebook.
"28-летний житель, водитель маршрутного такси сообщением "Дубно-Ровно", избегая столкновения с автомобилем, который выезжал со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.
Состояние четырех пассажиров, которые были доставлены в больницу, сейчас оценивают медики.
Водитель по внешним признакам трезв, начато досудебное расследование.
"Сейчас дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено. Его регулируют полицейские офицеры общины. На месте также работают спасатели", - добавили в полиции.
Ранее мы сообщали о том, что под Львовом на ходу загорелся автобус с десятками людей.
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