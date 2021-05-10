У Дніпрі зіткнулися легковик і два маршрутні автобуси [ Редактировать ]
У Дніпрі на Центральному мосту зіткнулися легковик і два маршрутні автобуси. Попередньо - постраждали шестеро людей. Трьох - ушпиталили.
Все сталося через те, що легковик посеред дороги загубив колесо. Водій маршрутки помітив це і загальмував, щоб уникнути аварії. Однак інший автобус, який рухався позаду, у цей момент в'їхав у нього.
по теме
Він не зупинитися на вимогу поліцейських, почав тікати. На швидкості не впорався з керуванням і протаранив дев'ять припаркованих вздовж дороги - машин
Удар виявився фатальним для пасажирів легковика - водій та його пасажирка загинули на місці, травмувалися й пасажири автобуса
В Немировском районе Винницкой области лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля
Смертельна аварія на центральному проспекті Запоріжжя. Там маршрутка протаранила легковик. Від потужного удару автівку розвернуло і відкинуло на припарковані на узбіччі машини
На трассе Киев - Чоп произошла авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля