У Дніпрі на Центральному мосту зіткнулися легковик і два маршрутні автобуси. Попередньо - постраждали шестеро людей. Трьох - ушпиталили.

Все сталося через те, що легковик посеред дороги загубив колесо. Водій маршрутки помітив це і загальмував, щоб уникнути аварії. Однак інший автобус, який рухався позаду, у цей момент в'їхав у нього.