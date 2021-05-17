У королівській сім'ї виявили ускладнення після щеплення проти COVID-19 [ Редактировать ]
У британській королівській сім'ї перший випадок ускладнення - після протиковідної вакцинації. У дружини двоюрідного брата Єлизавети ІІ виявили тромбоз. 76-річній Марії Христині фон Рейбніц зробили щеплення AstraZeneca ще на початку року, а згодом її здоров'я погіршилося.
Прямого зв'язку між вакцинацією і появою тромбів - встановити не вдалося. Жінка вже місяць на домашньому лікуванні. Нагадаю, випадки тромбозу після антиковідних препаратів фіксували й раніше, щоправда, дуже рідко.
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