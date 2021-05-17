В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро: что случилось [ Редактировать ]
В Киеве остановлено движение поездов на "красной" линии метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
На входной двери станции метро висит вывеска: "Станция закрыта из-за причины попадания человека на рельсы".
"Движение поездов остановлено. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в пресс-службе метрополитена.
В пресс-службе отметили, что об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
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