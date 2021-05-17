Андре Тан объявил о разводе с женой [ Редактировать ]
Известный украинский дизайнер Андре Тан сообщил, что развелся с женой Алиной Харечко после девяти лет брака. Модельер, который уже почти год не живет со своей женой, отметил, что причиной их с Алиной развода стали ее дизайнерские амбиции.
"Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама делать свои ошибки, именно на фоне работы возникало очень много ссор ", - рассказал Тан.
Также дизайнер отметил, что при разводе оставил жене все их имущество, а именно большой дом с большим участком земли и даже купил новый автомобиль.
"Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода и мы нормально общаемся", - заявил модельер.
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