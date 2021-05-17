Индию "атаковал" самый сильный циклон [ Редактировать ]
В Индии на юге страны бушует циклон Тауктае, который стал самым мощным с начала года. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 17 мая.
На видео видно, как порыв ветра сносит двухэтажное здание. На данный момент известно о четырех погибших, а также десятке пропавших без вести. При этом более 50 поселков разрушены.
#CycloneTauktae— PRO Defence Mumbai (@DefPROMumbai) May 17, 2021
In response to another SOS received from Barge 'GAL Constructor' with 137 people onboard about 8NM from #Mumbai, INS Kolkata has been sailed with despatch to render assistance. @indiannavy @SpokespersonMoD @DDNewslive @ANI pic.twitter.com/aWI9qR73V9
Частично без света остались штаты Гуджарат и Керала, дороги завалены поломанными деревьями и камнями - в регион отправили 2500 спасателей.
В свою очередь синоптики прогнозируют, что шторм будет усиливаться, а пик непогоды ожидают 18 мая.
LIVE | The BKC Jambo Covid Vaccination Center in #Mumbai has been badly affected by the rainfall. Strong winds with speed upto 90-100 km/hr were recorded across Mumbai and north Konkan. Here are the updates: https://t.co/E8erIgBW6C#CycloneTauktae pic.twitter.com/md8yZ2KLSJ— The Indian Express (@IndianExpress) May 17, 2021
Ранее сообщали, что синоптик спрогнозировал детальный прогноз погоды на лето.
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