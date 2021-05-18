Україну накриває грозовими дощами [ Редактировать ]
Південь України заливає дощами. В Мелітополі напередодні за півтори години випала десятиденна норма опадів. А в середмісті Одеси стався справжній потоп.
Система водовідведення не впоралася з потоками, і автівки буквально плавали вулицями. На сьогодні грозові дощі прогнозують у столиці і багатьох інших регіонах України.
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