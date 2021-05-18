У Туреччині українці втрапили у ДТП. За повідомленнями місцевих ЗМІ, двоє туристів хлопець і дівчина - загинули. Їм було по 27 років. Ще двоє їхніх друзів у лікарні.

Сталося все поблизу міста Денізлі. Автомобіль, у якому їхали українці, злетів із траси й перекинувся. Імовірно, водій втратив керування, проте хто саме був за кермом - не повідомляють.