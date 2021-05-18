Європою прокотилися акції на підтримку палестинців та ізраїльтян. Не минулося без сутичок. Як відбувалися мітинги і чому німецькі політики закликають посилити відповідальність за антисемітизм? Про це Тетяна Логунова.

У поліцейських летять пляшки й каміння, ті відповідають сльозогінним газом. Це акція на підтримку палестинців у Парижі. Столична влада заборонила проводити мітинг - через карантин і побоювання, що протести переростуть у сутички. Втім, людей це не спинило.

Ебіре, жителька Парижа:

Для мене важливо бути тут - не тому, що я єгиптянка чи француженка, а тому що я людина. Те, що відбувається на палестинських територіях, ненормально. І кожна людина, незалежно від національності, повинна підтримати тамтешніх жителів.

Фата, житель Парижа:

Я француз, але мені соромно за свою країну. Наш уряд бачить, що відбувається, але ніяк не реагує.

А це вже Відень. Тут минулося без сутичок, хоча ситуація була вкрай напруженою. Мітинги на підтримку палестинців та ізраїльтян відбувалися на одній площі. Утім, поліції вдалося їх розділити, встановивши кордон.

60 затриманих за порушення громадського порядку і напади на поліцію. Це - підсумок акції на підтримку палестинців у Берліні. Сутички почалися після того, як правоохоронці спробували зупинити проведення мітингу через порушення карантинних норм. Демонстранти розходитися не захотіли і почали жбурляти в поліцейських каміння та петарди.

Не менш численними, але значно спокійнішими - були акції на підтримку ізраїльтян. Вони відбулися як у Берліні, так і в інших містах Німеччини.

Бен, житель Берліна:

Ізраїль захищається від терористів, які ховаються за палестинцями і використовують їх, як щит. Ізраїль має право захищатися. І те, що ми взагалі це обговорюємо, свідчить про певний дисбаланс у сприйнятті цього питання в деяких медіа і в суспільстві. Ізраїль має право захищати себе - і крапка.

А ще учасники проізраїльських мітингів закликали уряд Німеччини звернути увагу на відверто антисемітські гасла, які лунають на акціях опонентів.

Спалені ізраїльські прапори, напади на синагоги та антисемітські заклики непокоять і німецьких політиків. Вони вже запропонували посилити покарання за розпалювання ворожнечі на цьому ґрунті. Позиція чітка: кожен має право на протест і висловлення власної думки. Але зловживати цим правом та пропагувати антисемітизм - Німеччина не дозволить.