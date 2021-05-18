Во вторник, 18 мая, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента. Об этом Разумков написал на своей странице в Faсebook.

Заседание запланировано на 16:00.

В ходе заседания будут рассматривать отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.

Подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания в 16:00. На нем рассмотрим три вопроса: об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства; об увольнении министра инфраструктуры; об увольнении министра здравоохранения.

Отметим, что "Слуги народа" согласовали кандидатуры трех новых министров.

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