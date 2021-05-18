Увольнение министров: что будет происходить на внеочередном заседании Рады [ Редактировать ]
Во вторник, 18 мая, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть увольнение трех министров. Среди них министры инфраструктуры Владислав Криклий, экономики Игорь Петрашко и здравоохранения Максим Степанов.
В прошлую пятницу, 14 мая, заявления об увольнении по собственному желанию подали Криклий и Петрашко. Во фракции "Слуга народа" отметили, что причиной для увольнения министров стало большое количество вопросов как со стороны президента Владимира Зеленского, так и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Что касается Максима Степанова, то нынешний глава Минздрава отказался уходить с поста добровольно. В итоге представление об отставке Степанова в Раду подал премьер-министр. В "Слуге народа" говорят, что причиной его увольнения проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.
Отметим, что Криклий и Петрашко на заседание "Слуги народа", которое прошло 17 мая, не пришли. А вот Степанов был и получил возможность выступить.
Окончательно вопрос об увольнении будет решаться в сессионном зале 18 мая.
Отметим, что "Слуги народа" согласовали кандидатуры трех новых министров.
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