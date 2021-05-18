"Слуги народа" согласовали кандидатуры трех новых министров [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" приняла решение голосовать за снятие с должностей трех министров - Степанова, Петрашко и Криклия - и согласовала кандидатуры им на замену. Об этом на брифинге после заседания фракции сообщил ее глава Давид Арахамия.
Также он назвал возможных преемников министров:
• Министерство здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.
• Министерство развития экономики - глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
• Министерство инфраструктуры - глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
Если Алексея Любченко утвердят министром, он также получит пост первого вице-премьера.
Голосование за отставку действующих министров состоится на внеочередном заседании Верховной Рады 18 мая.
По главе Минздрава Максиму Степанову будет несколько иная процедура, поскольку он не хочет добровольно уходить в отставку. Глава "Слуг народа" допустил, что при голосовании за увольнение Степанова "могут быть небольшие разногласия".
Мой прогноз, что будет где-то 200 голосов за Степанова от "Слуги", а по всем другим будет единогласная позиция.
Планируется, что новых министров парламент назначит в четверг, 20 мая.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему увольняют главу Минздрава Степанова, а в партии "Слуга народа" пояснили, чем Владислав Криклий не устраивает на посту министра инфрастуктуры.
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