Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" приняла решение голосовать за снятие с должностей трех министров - Степанова, Петрашко и Криклия - и согласовала кандидатуры им на замену. Об этом на брифинге после заседания фракции сообщил ее глава Давид Арахамия.

Также он назвал возможных преемников министров:

• Министерство здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

• Министерство развития экономики - глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

• Министерство инфраструктуры - глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Если Алексея Любченко утвердят министром, он также получит пост первого вице-премьера.

Голосование за отставку действующих министров состоится на внеочередном заседании Верховной Рады 18 мая.

По главе Минздрава Максиму Степанову будет несколько иная процедура, поскольку он не хочет добровольно уходить в отставку. Глава "Слуг народа" допустил, что при голосовании за увольнение Степанова "могут быть небольшие разногласия".

Мой прогноз, что будет где-то 200 голосов за Степанова от "Слуги", а по всем другим будет единогласная позиция.

Планируется, что новых министров парламент назначит в четверг, 20 мая.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему увольняют главу Минздрава Степанова, а в партии "Слуга народа" пояснили, чем Владислав Криклий не устраивает на посту министра инфрастуктуры.