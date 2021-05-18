Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Действующая власть последовательно строит тоталитарное государство, в котором, как в романе Дж. Оруэлла "1984": "мир – это война, свобода – это рабство, а незнание – сила". Поэтому стремится уничтожить любую политическую альтернативу и истеричными обвинениями реагирует на справедливую критику своей несостоятельности, пагубности курса и полной неспособности к управлению государством.

В ответ на заявление ОП-ЗЖ о незаконности политических репрессий, опасности эскалации конфликта на Донбассе Секретарь СНБО ответил потоком обвинений в адрес нашей политической силы. В духе геббельсовских пропагандистов он попытался обвинить единственную в Украине партию, последовательно выступающую за мир, в нагнетании конфликта, "антиукраинской" позиции и "угрозах национальным интересам".

Надежда на то, что чем "чудовищнее будет ложь, тем охотнее в нее поверят", в Украине не оправдается. Подавляющее большинство украинских граждан видят, что страна движется в неправильном направлении. Что власть нагло и беспринципно обманула своих избирателей. Обещали мир, народовластие, экономическое развитие и улучшение жизни, но за два года они перевернули свои обещания с ног на голову.

Не сделано ни одного шага к реализации Минских соглашений, договоренностей в Нормандском формате. Вместо диалога с Донецком и Луганском – проекты законов о лагерях для интернированных и четверти века "строго режима" для Донбасса. Вместо социальной справедливости – рост тарифов, безработица и нищенские пенсии. Вместо процветающей экономики – долги, распродажи земли и предприятий, убытки и тотальное казнокрадство чиновников даже из Фонда борьбы с COVID-19. Суверенитет теперь – это диктатура "иностранных партнеров", которые диктуют, кого и куда назначать, что продать и насколько повысить тарифы. А "народовластием" Зе-команда цинично называет надругательство над Конституцией, санкции без суда и следствия, тотальные политические репрессии, отмену выборов и запрет украинскому народу даже высказаться по поводу продажи земли. Все это видят и знают украинские граждане.

Господин Данилов заблуждается, в оппозиции к курсу Зе-власти не только наша политическая сила, а Украинский народ. И никакими политическими репрессиями вам не удастся запугать украинцев. Оценку своей деятельности от украинских граждан власть обязательно получит.