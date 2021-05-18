Посол Украины в США Оксана Маркарова обратится в Белый дом для получения от США вакцин от коронавируса. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, отметив, что дал Маркаровой соответствующее поручение.

Накануне президент США Джо Байден объявил о планах его администрации доставить 80 млн доз вакцин в другие страны до конца июня. Кулеба сказал, что Украина приветствует это решение.

Вчера я поручил послу в Вашингтоне обратиться к Белому дому... для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке. Убежден, что здесь у нас все получится.

В дополнение к 60 млн доз вакцины AstraZeneca Байден пообещал до конца июня дополнительные 20 млн доз, включающие вакцины Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson, которые применяются в США.

Он не уточнил, какие именно страны могут получить дополнительные дозы.

Напомним, что Украина подписала контракт с американской компанией Pfizer на поставку 20 млн доз вакцины от коронавируса.

Первые поставки по этому контракту - 500 тыс. доз - ожидаются в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.