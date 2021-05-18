В Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer. Самолет с дефицитным препаратом приземлился в аэропорту "Киев". Об этом сообщает "Сегодня".

Вместо обещанных главой Минздрава Максимом Степановым 473 тыс. доз вакцины прилетело около 120 тыс. Поставка всей партии разбита на четыре этапа. Прививать им украинцев начнут только после того, как прибудут все 473 тыс. доз, поскольку в последней партии будет раствор для инъекций.

В Минздраве заявляли, что эта партия вакцины Pfizer предназначена для учителей. Поставка осуществляется в рамках глобальной инициативы COVAX помощи бедным странам вакциной от коронавируса.

Напомним, что Украина подписала контракт с американской компанией Pfizer на поставку 20 млн доз вакцины от коронавируса.

Первые поставки по этому контракту - 500 тыс. доз - ожидаются в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.