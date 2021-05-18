На Галапагосских островах рухнула самая известная достопримечательность [ Редактировать ]
На Галапагосских островах разрушилась Арка Дарвина. Об этом сообщает ВВС News.
От природного вулканического образования остались только два столба. Обрушение произошло из-за "естественной эрозии".
Арка находится неподалеку от необитаемого скалистого острова Дарвина в Тихом океане и является одним из самых популярных мест в мире для дайверов.
Арка и одноименный остров названы в честь британского ученого и натуралиста Чарльза Дарвина. Считается, что несколько недель, проведенных Дарвином на Галапагосских островах в сентябре 1835 года убедили его в правильности теории эволюции.
Ранее
по теме
Чим цьогоріч дивують фермери, як виглядає поле квітів та скільки туристів їдуть подивитись на красу?
Неконтрольоване накопичення відпрацьованих шин на Херсонщині набуло загрозливих масштабів
Темнівська виправна колонія, що височіє над річкою Уди, скидає в неї абсолютно всі відходи: від фекалій і непотребу з кухні - до подрібненого пластику з підприємства, що розташоване на території колонії
Річки зміліли і вода в них надміру тепла, тому 17 мільйонів мальків планують перевезти у затоку Сан-Франциско
День народження Будди для вірян нагода очистити душу та отримати шанс на позитивні зміни в житті - цей ритуал називається "звільнення з милосердя" і, за повір'ям, має послати Божу ласку