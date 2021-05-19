Модернізоване СІЗО: який вигляд тепер мають камери Лук'янівського ізолятору? [ Редактировать ]
Модернізований та оновлений за норвезьким зразком. Міністерство юстицій презентувало відремонтований Київський слідчий ізолятор. Який вигляд тепер мають камери Лук'янівського СІЗО - бачив Кирило Воронко.
Холодильник, телевізор, стаціонарний телефон, Wi-Fi, санвузол з душем та кнопка екстреного виклику охорони. Це 18 оновлених камер у столичному СІЗО.
Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України:
Ми прогнозуємо, що повністю це буде коштувати 17 млн з обладнанням. З меблями, яких ще немає в медичному корпусі, це буде коштувати 17 млн - це державні бюджетні наші капітальні видатки.
Усі камери платні. Вартість залежить від терміну: за добу - 2 тисячі гривень, за тиждень - 8, за місяць - 12. Площа камери за європейськими нормами - 4 квадратних метри на особу. Оновлений корпус має чотирнадцять двомісних та 4 одномісні камери. А ще на перебування в камері з поліпшеними умовами утримання можна придбати (ви не повірите) - сертифікат!
Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України:
Подарунковий сертифікат дійсно можна купити онлайн, замовити, оплатити, роздрукувати і подарувати вашому другу або опоненту. Вони на пів року діючі і потім "згорають" ці кошти. Ми розглядаємо це більш як допомога нам, щоб у нас був спецфонд ремонтувати наші установи.
Окрім оновленого корпусу СІЗО, на місці майстерні відкрили музей. У ньому зібрана інформація про відомих людей, які в різні часи були тут в'язнями та зробили свій внесок в історію України.
Наталія Рибалка, заступник начальника департаменту з питань виконання кримінальних покарань:
З відомих людей тут дуже багато - це і Грушевський і Вінниченко і Симон Петлюра і Драйхмара і Донцов, а також, якщо вже говорити за сучасність - всі ми бачили "чорнобильський" фільм - це і Дятлов, який був основним фігурантом Чорнобильської трагедії. Це вперше в історії, коли в діючій установі відбування покарань, знаходиться музей, який створили своїми руками працівники департаменту і працівники СІЗО.
Потрапити до музею може кожен, але перед цим повинен пройти повну процедуру перевірки. Як під час відвідин ув'язнених.
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