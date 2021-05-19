В среду, 19 мая, на улице Новаторов в Днепровском районе Киева было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

При осмотре тела погибшего судебно-медицинский эксперт выявил на нем около 18-ти ножевых ранений и многочисленные ушибы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Погибшим оказался 27-летний местный житель. Причина его смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, а также кинологи со служебными собаками. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к совершению данного уголовного преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что под Киевом 17-летний парень убил отчима и собрался закопать за домом. О случившемся правоохранителям сообщила местная жительница.

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