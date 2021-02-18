В четверг, 18 февраля, в Киеве на остановке общественного транспорта возле станции метро "Лукьяновская" было обнаружено тело мужчины.

Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным правоохранителей, при первичном осмотре тела следов насилия не обнаружено.

"Умершим оказался 43-летний гражданин Украины. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове нашли мертвым пропавшего школьника. Поиском школьника два дня занимались около полутысячи полицейских, спасателей, курсантов, волонтеров и кинологов с собаками. По всему Харькову и его окрестностям они осматривали лесополосы, заброшенные дома, подвалы и чердаки.

Также мы писали о том, что в Киеве нашли замерзшего 23-летнего швейцарца без обуви. Инцидент произошел возле станции метро "Черниговская". По словам сотрудников полиции, накануне парня задержали за драку, а уже около часа ночи отпустили из отделения.

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